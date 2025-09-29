Haberler

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığı ve çeşitli tarım tesislerini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu.

Gümen, ilk olarak Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına geçen Gümen, İl Başkanı Turgay Şahin ve milletvekilleri ve partililerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulunan Gümen, Ticaret Borsası ve Borsa'ya ait hayvan pazarında incelemelerde bulundu, Çayırbağ Belediyesini, Çayırbağ Belediyesi hayvan pazarını ziyaret etti.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti

Türkiye'nin yeni göz bebeği İsrail'i panikletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü şahıs, esnafın aracını taşla paramparça etti

Esnafın aracını taşla paramparça etti! Ne olduğu kısa sürede anlaşıldı
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.