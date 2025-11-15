Haberler

Tarım ve Hayvancılığın Önemi Vurgulandı

Tarım ve Hayvancılığın Önemi Vurgulandı
Güncelleme:
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ladik ilçesinde besicilerle bir araya gelerek tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ladik ilçesinde besicilerle bir araya geldi.

İlçenin Hamit Mahallesi'nde faaliyet gösteren büyükbaş hayvan çiftliğini ziyaret eden Yılmaz, besicilerle bir süre sohbet etti.

Çiftlikte yetiştirilen büyükbaş hayvanlarla ilgili bilgi alan Yılmaz, daha sonra ilçedeki tarımsal alanlarda incelemede bulundu.

Ülke adına tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Biz de bu anlamda her gittiğimiz yerde üreticilerimizi ziyaret ederek motive etmeye, destek olmaya gayret ediyoruz. Bu tür işletmeler ilçe ve bölge ekonomisine katma değer katan çok kıymetli yerler. Allah üreticilerimize bol bereket nasip etsin." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
