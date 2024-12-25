Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Cezaları 2025'te Artacak

(ANKARA) - Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda düzenlenen idari para cezalarının 2025 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun 34 üncü maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93 oranında artırılarak yeniden belirlenmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; lisanslı depoculuk ücret tarifesinde belirlenenin üzerinde veya ücret tarifesinde yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden ya da ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapanlar, ürün senedinin ilgili yönetmeliğinde düzenlenen içerik, şekil ve muhafaza şartlarına uymayan lisanslı depo işletmelerine, Bakanlığın uyarı ve idari tedbirlerine rağmen verilen sürede, başta lisans koşulları olmak üzere bu Kanuna ve ilgili yönetmeliklere aykırı ya da eksik hususları gidermemesi halinde, analiz ve sınıflandırma işlemi yapılmadan ürünün depoya kabul edilmesi veya depodan çıkarılması, tartım makbuzunun ilgili yönetmelikte belirlenen şartları taşımaması, alet ve ekipmanların kalibrasyonunun ya da periyodik kontrollerinin yapılmadan kullanılması, muhafaza şartlarına uyulmaması nedeniyle, şahit numune alınmaması, şahit numunenin ilgili yönetmelikte belirlenen süre boyunca saklanmaması, analiz ve sınıflandırma belgesinin ilgili yönetmelikte belirlenen şartları taşımaması ve yetkili sınıflandırıcılık ücret tarifesinde belirlenenin üzerinde veya ücret tarifesinde yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden ya da 35 inci madde hükmüne aykırı hareket eden yetkili sınıflandırıcılara alt sınır 287 bin 860 TL ile üst sınır 1 milyon 439 bin 300 TL arasında idari para cezası uygulanacak. Yeni miktarların uygulanmasına, 1 Ocak 2025 tarihinde başlanacak.