Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Edirne'de Ziyaretlerde Bulundu

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

Kilci, Tarımsal Desteklemeler ve Finans Daire Başkanı Dr. Işıl Eker, Tarımsal Üretim Planlama Koordinatörü Gökhan Çavdar ve Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile birlikte Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Özcan Kayalı'yı ziyaret etti.

Ziyaretlerde, ziraat odalarınca yapılan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Meriç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2. Olağanüstü Meclis Toplantısı, Kaymakam Adnan Ayte başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarlarının katılımıyla yapılan yılın son toplantısında, 2024 yılı ek bütçesi ve 2025 yılı içme suyu fiyatları görüşülerek karara bağlandı.

Kaymakam Ayte, toplantıya katılanlara teşekkür ederek 2025 için başarılar diledi.