Tarım Orman Gençlik Konseyi Başkanı Bozbay, COP31'de tarımda yapay zekayı savundu

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Tarım Orman Gençlik Konseyi Başkanı Enderay Bozbay, iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kayıplarına yol açtığını, sürdürülebilir üretim için yapay zeka ve teknolojik sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) devam ediyor.

Zirvede AA muhabirine konuşan Bozbay, gençlerin tarımda teknolojiye erişiminin ve bu alandaki çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Tarım Orman Gençlik Konseyi ve Dünya Gıda Forumu Türkiye Gençlik Bölümü olarak gençlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini içeren bir eylem çağrısı yaptıklarını bildiren Bozbay, "Bu çağrıda gençlerin teknolojiye erişiminin önemini vurguluyoruz. Artık konuştuğumuz konuların somut fikirlere ve adımlara dönüşmesi gerekiyor." dedi.

İklim krizinin üreticiler üzerindeki etkilerine dikkati çeken Bozbay, aşırı kuraklık, şiddetli yağışlar ve hayvanlarda sıcaklık kaynaklı stresin verim kayıplarına yol açtığını anlattı.

"Yapay zeka ve robotik sistemler tarımsal üretimde daha fazla önem kazanacak"

Üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için teknoloji kullanımının önemine işaret eden Bozbay, şunları kaydetti:

"Yaşanan aşırı kuraklık, aşırı yağışlar ve küresel ısınmaya bağlı hayvan stresi üretimde verim kayıplarına neden oluyor. Bunlara karşı daha verimli üretim yapmak zorundayız. Gençler, tarım ve teknolojinin entegrasyonu için anahtar rolde. Teknolojiye yatkınlıkları yüksek ve bu alanda çalışmaya istekliler."

Yapay zeka ve robotik sistemlerin tarımsal üretimde giderek daha fazla önem kazanacağını ifade eden Bozbay, üreticilerin verilerini yapay zeka sistemleriyle paylaşarak üretim süreçlerini iyileştirebileceğini dile getirdi.

Görüntü işleme teknolojileri sayesinde bitki sağlığının takip edilebildiğini, hastalık ve zararlılara karşı doğru zamanda ve uygun dozda müdahale imkanı sağlandığını vurgulayan Bozbay, hayvancılıkta da sağım, yem itme ve buzağı bakım robotlarının verimliliğe katkı sunduğuna işaret etti.

Bozbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka, üreticinin paylaştığı veriler üzerinden daha verimli üretim yapmasının önünü açabiliyor. Hayvancılıkta teknolojik sistemler buzağı kayıplarının önlenmesine ve yemden yararlanmanın artırılmasına katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle yapay zeka kullanan gençlerin tarım sektöründe yer alması çok önemli."

Yerel üretim bilgisi teknolojiyle buluşmalı

Tarım Orman Gençlik Konseyi Adana Temsilcisi Nihan Işık da COP31'in ilk gününde tarım, gıda ve iklim arasındaki ilişkinin uluslararası katılımcılarla birlikte ele alındığını kaydetti.

Tarım ve iklimin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, sahada üretim yapan gençlerin bu etkileşimi doğrudan gözlemlediğini belirten Işık, zirvede gerçekleştirilen panellerin sürdürülebilir tarımın geleceğine ilişkin önemli bir perspektif sunduğunu ifade etti.

Işık, yerel üretim bilgisinin yeni teknolojilerle desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yerelde sahip olduğumuz üretim bilgisini yenilik ve teknolojiyle birleştirerek daha sürdürülebilir noktalara nasıl taşıyabileceğimizi COP31'in ilk gününde bir kez daha gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA