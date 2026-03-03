Tarım Kredi Kooperatifleri: Ortaklarımızın gübre çeşitlerine ulaşabilmeleri için tedbirler alınmıştır

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki gelişmelere bağlı olarak tarım sektöründe olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığı ifade edilerek, "Ortaklarımızın ihtiyaç duydukları gübre çeşitlerine doğru zamanda ve yeterli miktarda ulaşabilmeleri için gerekli tüm tedbirler alınmıştır" denildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatifleri olarak üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerini sürdürülebilir ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek amacıyla çalışmalarımıza güçlü bir şekilde devam etmekteyiz. Bununla birlikte son günlerde bölgemizde meydana gelen gelişmelerin özellikle gübre sektörüne olan etkileri sebebiyle açıklama ihtiyacı doğmuştur. Grubumuz, başta ortaklarımız olmak üzere üreticilerimizin ilkbahar sezonu tarımsal faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları tüm tarımsal girdilere ilişkin hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde yapmıştır. Bu kapsamda tüm gübre çeşitlerine ilişkin olarak; üretim ve dağıtım faaliyetlerimiz ile Türkiye genelindeki 1598 kooperatifimizde gerçekleştirdiğimiz satışlarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla 2026 yılı gübre tedarik ve satış faaliyetlerimiz geçmiş yıl seviyelerimizin çok üzerinde seyretmekte olup, ortaklarımızın ihtiyaç duydukları gübre çeşitlerine doğru zamanda ve yeterli miktarda ulaşabilmeleri için gerekli tüm tedbirler alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı