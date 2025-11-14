Haberler

Tarım Bakanı Yumaklı, Zirai Don Nedeniyle Üreticilere 798 Milyon TL Destek Ödemesi Yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere toplamda 798 milyon TL destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Böylece 22 milyar 946 milyon TL'ye ulaşan toplam destek, çiftçilerin hesaplarına aktarılmış oldu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören üreticilere 798 milyon TL destek ödemesi yaptıklarını belirterek, "Böylece toplamda 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece toplamda 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
