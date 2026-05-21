Haberler

Tanzanya'da nadir toprak elementi yatağı bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tanzanya'nın Njombe Bölgesi'nde Neodimyum ve Praseodimyum gibi stratejik nadir toprak elementleri keşfedildi. Yetkililer, yatağın büyüklüğünü ve ticari potansiyelini belirlemek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Tanzanya'nın Njombe Bölgesi'nde önemli bir nadir toprak elementi yatağı keşfedildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer modern teknolojilerde kullanımlarının artması nedeniyle dünyanın en değerli stratejik mineralleri arasında yer alan Neodimyum (Nd) ve Praseodimyum (Pr) minerallerinin de bulunduğu nadir toprak elementlerinin Ludewa ilçesine bağlı Mkiu Köyü'nde bulunduğunu açıkladı.

Njombe Yerel Madencilik Sorumlusu Mühendis Lucas Mlekwa, keşfin, bölgede devam eden maden arama faaliyetleri sırasında yapıldığını söyledi.

Mlekwa, hükümetin nadir toprak elementi yatağının büyüklüğünü ve ticari uygulanabilirliğini belirlemek amacıyla özel bir şirketle işbirliği içinde çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Tanzanya'nın hızla genişleyen nadir toprak mineralleri küresel pazarından önemli ölçüde fayda sağlayacağını belirten Mlekwa, "Bu mineraller, birçok modern teknolojide vazgeçilmez oldukları için son derece değerlidir. Bu, Njombe için büyük bir ekonomik fırsatın başlangıcını işaret ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor

Galatasaray defteri kapandı!
Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi

Kurtarmaya çalışan herkes sele kapıldı! İşte felaketin görüntüleri
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Şehri ayağa kaldırdılar! İhbarlar geldi, böyle gözaltına alındılar
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: 'Saçma sapan haberler' diyen Tan Taşçı da gözaltında

"Saçma sapan haberler" diyen ünlü isim de gözaltında