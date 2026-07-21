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Tanzanya'da Çinli İşletmelerin İnşa Ettiği Demiryolu Hattı İçin Temel Atma Töreni

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Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Çinli ortak girişim tarafından inşa edilen Tabora-Kigoma demiryolu hattının altıncı bölümünün temel atma törenine katıldı ve Çinli işletmelere teşekkür etti.

KİGOMA, 21 Temmuz (Xinhua) -- Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan (sağdan beşinci), Tanzanya'nın Kigoma bölgesinde, Çinli ortak girişim tarafından inşa edilen ve Tabora'yı Kigoma'ya bağlayan Standart Hat Demiryolu'nun altıncı bölümünün temel atma törenine katıldı, 20 Temmuz 2026.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, pazartesi günkü törende, ülke halkına fayda sağlama amaçlı kalkınma çabalarına sundukları katkılardan dolayı Çinli işletmelere teşekkür etti.

Proje, Çin Demiryolu İnşaat Şirketi ve Çin İnşaat Mühendisliği İnşaat Şirketi ortak girişimi tarafından inşa ediliyor. (Fotoğraf: Emmanuel Herman/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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