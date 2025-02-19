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Tangshan'da Robot Sanayi Büyüyor

Tangshan'da Robot Sanayi Büyüyor
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Çin'in Hebei eyaletindeki Tangshan kenti, robot sanayi bölgelerinin büyümesi için bilim ve teknoloji yatırımlarını artırarak yenilikçi araştırma ve geliştirmeyi teşvik ediyor. Şehir, 222 robot şirketi ve 21 araştırma kurumu ile önemli bir merkez haline geldi.

TANGSHAN, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Tangshan kenti son yıllarda robot sanayi bölgelerinin sürekli büyümesini teşvik etmek için çalışma yürütüyor.

Bilim ve teknolojiye yapılan yatırımları artırmak, yenilikçi araştırma ve geliştirmeyi ilerletmek ve robot uygulama senaryolarını genişletmek için yoğun çaba sarf ediliyor.

Şehir şu anda robotlarla ilgili 222 şirket ile eyalet düzeyinde veya üzerinde 21 robot araştırma ve geliştirme kurumuna ev sahipliği yapıyor.

Burada üretilen kaynak robotları, özel denetim robotları ve acil kurtarma robotları gibi çeşitli özel robotlar yurt içinde ve yurt dışında başarılı satışlar elde ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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