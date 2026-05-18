Tamirci seyir halindeki kamyonetin motor kısmına yatarak arıza tespiti yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tamirci, mazot kaçağını tespit etmek için seyir halindeki kamyonetin motor kısmına yatarak arıza aradı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Arızalanan kamyoneti kontrol eden tamirci, sorunun kaynağını bulabilmek için aracın ön kısmına çıktı. Seyir halindeki kamyonetin ön kaputunun altına yatıp, ilerleyen tamircinin tehlikeli yolculuğu çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'MAZOT KAÇAĞINI BULMAK İÇİN YAPTIM'

Arızayı tespit etmek için böyle bir yöntem uygulamak zorunda kaldığını belirten Mesut Torun (40), "Arabada bir mazot kaçağı vardı. Durduğu yerde kaçırmıyordu araç, mecbur yüke bindiği zaman kaçırıyordu. Bunu da test etmek için haliyle arabayı çalışır vaziyette denemek lazımdı. O yüzden böyle bir işe kalkıştık. Fazla gezmedik aslında, gezdiğimiz 300-350 metre arasıydı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
