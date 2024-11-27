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Talas'ta Tekstil Atığı Kumbaraları Yenilendi

Talas'ta Tekstil Atığı Kumbaraları Yenilendi
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Talas Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe genelindeki 150 kumbarayı yenileyerek geri dönüşüme katkıda bulundu. Kumbaraların üzerleri, çeşitli kültürel ve sanatsal çalışmalara ait görsellerle kaplandı.

Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki tekstil atığı, kıyafet ve oyuncak kumbaraları "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yenilendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelindeki 150 kumbaranın yüzeyine Talas Belediyesinin çalışmalarının anlatıldığı giydirme yapıldı.

Geri dönüşüme ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla ilçe geneline yerleştirilen kumbaraların yüzeyi Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alan, Çanakkale'den Cumhuriyet'i 100. Yıl Müzesi, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ve Talas Sanat Galerisi gibi çalışmaların görselleriyle kaplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, atık eşya kumbaralarıyla sürdürülebilir geri dönüşüm uygulaması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vatandaşların da evlerinde kullanmadıkları kıyafetleri, oyuncakları, ayakkabıları çöpe atmak yerine evlerinin yakınındaki giysi kumbaralarına bırakmalarını isteyen Yalçın, ekonomiye katkı sağlayıp çevre kirliliğinin önüne geçebileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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