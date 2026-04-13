İstanbul Taksiciler Esnaf Odasından Arıkan ve Babacan'a Ziyaret

(ANKARA) - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası heyeti, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin Saadet Partisinden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı ve beraberindeki heyeti kabul etti." ifadelerine yer verildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel merkezimizde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nı ağırladık. Yaşadıkları yoğun sorunları ve çözümleri konuştuk. İTEO Başkanı Sayın İsmet Dalcı ve arkadaşlarına ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: ANKA