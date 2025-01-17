TAİF Başkanı Hüseyin Taklacı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu (TAİF) Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Taklacı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde, Ali Jadallah'ın "O Bakış" başlıklı fotoğrafını tercih eden Taklacı, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı zulmü protesto ettiğini söyledi.

Fotoğraftaki çocuğun bakışının her şeyi anlattığını belirten Taklacı, "Gazze'de, belki on binlerce insan öldü. İsrail'i, kendi amaçları uğruna insanlara merhametsizce uyguladığı muameleden ötürü kınıyorum. Müslüman ülkeler maalesef birlik halinde değil, o yüzden İsrail kendinde bu cesareti buluyor. Allah, Gazze'nin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah ateşkes bir ara değil daimidir." dedi.

Taklacı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar Arasında" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Fotoğrafın teknik açıdan kusursuz güzellikte olduğunu dile getiren Taklacı, karede yer alan ötleğen kuşunun çok sevimli göründüğünü dile getirdi.

"Spor" kategorisinde, Oğuz Yeter'in "Gol Sevinci" başlıklı fotoğrafını seçen Taklacı, "Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya karşılaşırken milli futbolcu Merih Demiral attığı gol sonrası bozkurt işareti yaparak sevincini paylaşıp ceza almıştı. Ben de Demiral'ı desteklediğim için cezaya tepki olarak oyumu bu fotoğrafa veriyorum." diye konuştu.

Taklacı, "Günlük Hayat" kategorisinde, Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" başlıklı fotoğrafını tercih ederek, emeğin ve paylaşmanın en güzel şekilde anlatıldığını belirtti.

"Özgür Suriye" kategorisinde, Emin Sansar'ın "Her Şeye Rağmen" başlıklı fotoğrafına oy veren Taklacı, karede gülümseyen kadının, Suriye'de yaşanan kıyıma rağmen insanlık için umudu temsil ettiğini söyledi.