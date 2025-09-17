Taicang Limanı'nın Kontenner Hacmi Yüzde 2,2 Arttı

SUZHOU, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Taicang Limanı'nın konteyner hacmi, 2025'in ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 5,8 milyon TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ulaştı. Taicang Limanı Yönetim Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, limanın kargo hacmi ise aynı dönemde yüzde 7,9 artışla 199 milyon tona yükseldi.