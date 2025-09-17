Haberler

Taicang Limanı'nın Kontenner Hacmi Yüzde 2,2 Arttı

Taicang Limanı'nın Kontenner Hacmi Yüzde 2,2 Arttı
Çin'in Jiangsu eyaletindeki Taicang Limanı, 2025'in ocak-ağustos döneminde konteyner hacmini bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artırarak 5,8 milyon TEU'ya ulaştı. Ayrıca, limanın kargo hacmi de yüzde 7,9 artışla 199 milyon ton olarak kaydedildi.

SUZHOU, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Taicang Limanı'nın konteyner hacmi, 2025'in ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 5,8 milyon TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ulaştı. Taicang Limanı Yönetim Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, limanın kargo hacmi ise aynı dönemde yüzde 7,9 artışla 199 milyon tona yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
