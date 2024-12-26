Tahtalı Dağı'nda Kar Kalınlığı 80 Santimetreyi Aştı

Antalya'nın Kemer ilçesinde Olympos Teleferik ile ulaşılan Tahtalı Dağı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Torosların en yüksek noktalarından biri olan ve Antalya'nın panoramik olarak izlenebileceği nadir alanlar arasında yer alan zirve, karla kaplı dağlarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Teleferikle yaklaşık 10 dakikada çıkılan Tahtalı'da kar yağışı devam ediyor.

Olimpos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, AA muhabirine, dağın bembeyaz bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Kar yağışının yarın da devam etmesini beklediklerini dile getiren Culfa, teleferikle zirveye çıkan ziyaretçilerin kar topu oynayıp, kar keyfini çıkarabileceklerini kaydetti.

Culfa, teleferiğin her gün saat 09.00'dan 15.00'e kadar çalıştığını bildirdi.