Tacikistan'a 2025'te 61,7 milyon dolarlık insani yardım ulaştı

Güncelleme:
Tacikistan, 2025 yılında 47 ülkeden 61,7 milyon dolar değerinde insani yardım aldı. Ancak bu miktar, bir önceki yıla göre yüzde 43,5 oranında azalma gösterdi. Yardımlar gıda, ilaç ve tıbbi malzemeler içeriyor.

Tacikistan, geçen sene 61,7 milyon dolar değerinde insani yardım aldı.

Tacikistan Devlet İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, 2025'te ülkeye 47 ülkeden 61,7 milyon dolar değerinde insani yardımın ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, geçen sene ülkeye ulaşan yardımların toplam değerinin bir önceki seneye kıyasla yüzde 43,5 oranında azaldığı ifade edildi.

2025'te ülkeye ulaşan 22,7 bin ton miktarındaki insani yardımların, aralarında un ve bitkisel yağın da bulunduğu gıda ürünleri, ilaç ve tıbbi malzemeler ile diğer eşyalardan oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, Tacikistan'a insani yardım gönderen ülkeler arasında yüzde 35,6'lık payla Çin'in ilk sırada yer aldığı, bu ülkeyi yüzde 24,4'lük payla ABD, yüzde 8,2'lik payla Rusya ve yüzde 7,9'luk payla Hollanda'nın izlediği aktarıldı.

2024'te Tacikistan'a, dünyanın 51 ülkesinden 110 milyon dolar değerinde insani yardım ulaşmıştı.???????

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
