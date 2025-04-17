Süveyş Kanalı'nda Gemi Trafiğinde Artış Kaydedildi

İSMAİLİYE, 17 Nisan (Xinhua) -- Mısır'ın İsmailiye vilayetindeki Süveyş Kanalı'nda seyreden bir gemi, 16 Nisan 2025.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rebi, mart ayında kanaldaki gemi trafiğinde hafif bir iyileşme kaydedildiğini söyledi.

Mısır'ın kuzeydoğusundaki İsmailiye vilayetinde çarşamba günü düzenlenen ve kanalın son yıllarda elde ettiği başarıların kutlandığı bir törende konuşan Rebi, mart ayında kanaldan geçen gemi sayısının ocak ayına kıyasla yüzde 2,4 arttığını açıkladı. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)