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Süveyş Kanalı gelirleri ekimde yüzde 94 artarak 724 milyon dolara çıktı

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Süveyş Kanalı gelirleri ekimde yüzde 94 artarak 724 milyon dolara çıktı
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Süveyş Kanalı'ndan geçen gemi trafiğindeki toparlanma ekimde sürerken kanal gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artışla 724 milyon dolara ulaştı. İdare Başkanı Usame Rebi, ekimde 1.490 geminin geçtiğini ve net tonajın 88 milyon tona çıktığını belirtti.

KAHİRE, 6 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Süveyş Kanalı'ndan geçen gemi trafiğindeki toparlanma ekim ayında da devam ederken, kanalın gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artarak 724 milyon ABD dolarına ulaştı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rebi perşembe günü yaptığı açıklamada, ekim ayında toplam net tonajı 88 milyon tona ulaşan 1.490 geminin kanaldan geçtiğini belirtti. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla gemi sayısında yüzde 32, net tonajda yüzde 86 ve gelirlerde yüzde 94 artışa işaret ediyor.

Kanalın faaliyetlerine ilişkin iyimserliğini dile getiren Rebi, uluslararası denizcilik şirketlerinin büyük bölümünün kanaldan geçişlere yeniden başlamasıyla olumlu eğilimin devam etmesini beklediğini ifade etti.

Rebi, toparlanmanın, bölgesel jeopolitik zorluklara rağmen Süveyş Kanalı'nın küresel tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğini ve istikrarını sağlamadaki hayati rolünü ortaya koyduğunu söyledi.

Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz'deki güvenlik endişeleri, çok sayıda uluslararası denizcilik şirketinin gemilerini Süveyş Kanalı'ndan uzaklaştırarak Afrika'nın Ümit Burnu çevresinden geçen alternatif rotalara yönlendirmesine neden olmuştu. Bu rota değişiklikleri, gemi trafiğini önemli ölçüde azaltarak Mısır'ın başlıca döviz kaynaklarından biri olan Süveyş Kanalı'nın gelirlerine de ağır darbe vurmuştu.

Kaynak: Xinhua
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