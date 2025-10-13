Haberler

Süveyda'da Yeniden İmar İçin 15 Milyon Dolar Bağış Toplandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süveyda Valiliği himayesinde başlatılan 'Süveyda Bizdendir' kampanyası kapsamında, bölgenin yeniden imarı ve altyapı çalışmaları için 15 milyon dolar bağış toplandı. Bağışlar, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacak.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde yeniden imar çalışmaları için başlatılan kampanyaya 15 milyon dolar bağış yapıldı.

Süveyda Valiliği himayesinde, bölgenin yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmaları için "Süveyda Bizdendir" kampanyası başlatıldı.

Sura beldesinde düzenlenen etkinliğe halk ve bağışçılar yoğun ilgi gösterirken, şu ana kadar 15 milyon dolar bağış toplandı.

Bağışların barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri ile altyapı çalışmaları ve temel ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacağı bildirildi.

Daha önce de Suriye'nin birçok ilinde bağış etkinlikleri düzenlenmişti. Şam'da 70 milyon, Deyrizor'da 30 milyon, Dera'da 40 milyon, Humus'ta 24 milyon, İdlib'de ise 200 milyon dolar bağış toplanmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Fenerbahçe'de bir kötü haber de Mert Hakan'a

Tam ''Takıma geri döndüm'' derken aldığı haberle yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faroe Adaları'ndan büyük sürpriz

Faroe Adaları'ndan dünya futbol tarihinde unutulmayacak zafer
Fenerbahçe'de bir kötü haber de Mert Hakan'a

Tam ''Takıma geri döndüm'' derken aldığı haberle yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.