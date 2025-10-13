Süveyda'da Yeniden İmar İçin 15 Milyon Dolar Bağış Toplandı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde yeniden imar çalışmaları için başlatılan kampanyaya 15 milyon dolar bağış yapıldı.

Süveyda Valiliği himayesinde, bölgenin yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmaları için "Süveyda Bizdendir" kampanyası başlatıldı.

Sura beldesinde düzenlenen etkinliğe halk ve bağışçılar yoğun ilgi gösterirken, şu ana kadar 15 milyon dolar bağış toplandı.

Bağışların barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri ile altyapı çalışmaları ve temel ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacağı bildirildi.

Daha önce de Suriye'nin birçok ilinde bağış etkinlikleri düzenlenmişti. Şam'da 70 milyon, Deyrizor'da 30 milyon, Dera'da 40 milyon, Humus'ta 24 milyon, İdlib'de ise 200 milyon dolar bağış toplanmıştı.