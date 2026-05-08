Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Rus mevkidaşı Lavrov ile bölgedeki gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ile bölgedeki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Ferhan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgesel gelişmeler ve bunların güvenlik ile ekonomi alanındaki yansımaları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, bölgenin istikrarının korunmasına yönelik ortak çabalar değerlendirildi.