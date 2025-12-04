Riyad'da Suudi Arabistan-Katar işbirliği görüşüldü

Suudi Arabistan- Katar Koordinasyon Konseyinin yürütme komitesi, Riyad'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, konseyin sekizinci dönem yürütme komitesi toplantısına ortak başkanlık yaptı.

Açıklamada, toplantıda konsey bünyesindeki alt komitelerin ve çalışma gruplarının son dönemde yürüttüğü çalışmaların değerlendirildiği belirtildi, ancak ayrıntı paylaşılmadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında toplantının bakanlık merkezinde gerçekleştirildiğini ve iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik ilişkileri ile bunların ikili ve çok taraflı düzeyde daha ileri taşınmasına yönelik imkanların görüşüldüğünü belirtti.

Açıklamada toplantıda, ilişkileri daha üst seviyelere çıkarabilecek çeşitli ortak girişimler üzerinden işbirliğinin yoğunlaştırılmasının ele alındığı aktarıldı.

Taraflar, konsey bünyesinde faaliyet gösteren komiteler ve çalışma grupları arasındaki mevcut koordinasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin ve halkların ortak çıkarlarını destekleyecek bu işbirliğinin aynı tempoda sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Suudi Arabistan ve Katar, Koordinasyon Konseyinin kurulmasına ilişkin tutanağı ilk kez Temmuz 2008'de Cidde'de imzalamış, konseyin siyasi, ekonomik, güvenlik, kültür ve eğitim alanlarında ikili işbirliğini güçlendirmesi hedeflenmişti.

İki ülke, söz konusu tutanağın revize edilmiş protokolünü ise Ağustos 2021'de imzaladı.