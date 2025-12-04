Haberler

Riyad'da Suudi Arabistan-Katar işbirliği görüşüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan-Katar Koordinasyon Konseyinin yürütme komitesi, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla Riyad'da bir araya geldi. Toplantıda mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi için çeşitli ortak girişimler ele alındı.

Suudi Arabistan- Katar Koordinasyon Konseyinin yürütme komitesi, Riyad'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, konseyin sekizinci dönem yürütme komitesi toplantısına ortak başkanlık yaptı.

Açıklamada, toplantıda konsey bünyesindeki alt komitelerin ve çalışma gruplarının son dönemde yürüttüğü çalışmaların değerlendirildiği belirtildi, ancak ayrıntı paylaşılmadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında toplantının bakanlık merkezinde gerçekleştirildiğini ve iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik ilişkileri ile bunların ikili ve çok taraflı düzeyde daha ileri taşınmasına yönelik imkanların görüşüldüğünü belirtti.

Açıklamada toplantıda, ilişkileri daha üst seviyelere çıkarabilecek çeşitli ortak girişimler üzerinden işbirliğinin yoğunlaştırılmasının ele alındığı aktarıldı.

Taraflar, konsey bünyesinde faaliyet gösteren komiteler ve çalışma grupları arasındaki mevcut koordinasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin ve halkların ortak çıkarlarını destekleyecek bu işbirliğinin aynı tempoda sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Suudi Arabistan ve Katar, Koordinasyon Konseyinin kurulmasına ilişkin tutanağı ilk kez Temmuz 2008'de Cidde'de imzalamış, konseyin siyasi, ekonomik, güvenlik, kültür ve eğitim alanlarında ikili işbirliğini güçlendirmesi hedeflenmişti.

İki ülke, söz konusu tutanağın revize edilmiş protokolünü ise Ağustos 2021'de imzaladı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
40 maddelik kanun teklifi Meclis'ten geçti! Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren kanun teklifi, Meclis'ten geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'da Snapchat'e erişim engeli getirildi

Dünyanın en büyük uygulamalarından birini Rusya'da yasakladı
Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi

Uzmanları dinlediler, rahat çiftleşsinler diye tünel inşa ettiler
İçerisinden ses gelen koltuğun bezini kesince dondu kaldı: Hayatımın şokunu yaşıyorum

İçerisinden ses gelen koltuğun bezini kesince dondu kaldı
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe

Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
Rusya'da Snapchat'e erişim engeli getirildi

Dünyanın en büyük uygulamalarından birini Rusya'da yasakladı
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
Yanlış kan verilen hasta öldü, mahkeme 240 bin TL tazminata hükmetti

Grip şikayetiyle gittiği hastaneden cenazesi çıktı! Acı olayda karar
Trump'ın arabuluculuğunda Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti barış anlaşması imzalandı

Trump, iki ülkeyi daha barıştırdı! Sona erdirdiği sekizinci savaş
İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki skandal hırsızlığın ilk görüntüleri

İşte son yılların en büyük hırsızlığının ilk görüntüleri
İşte İmralı'daki görüşmenin detayları! Öcalan'dan 'özerklik' sorusuna dikkat çeken yanıt

Öcalan'dan "özerklik" sorusuna dikkat çeken yanıt
Emre Belözoğlu Süper Lig ekibine imzayı attı

Ünlü teknik direktörden boşalan koltuğa oturdu
Serkan Çayoğlu, Kızıldeniz Film Festivali'nde Hollywood yıldızlarıyla buluştu

Ünlü oyuncu Cidde'de kırmızı halıda, dünya yıldızlarına taş çıkardı
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.