Suudi Yetkili: Çin Yapay Zeka ve Veri İşleme Sektörlerinde Önemli Bir Ortağımız

RİYAD, 31 Ocak (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Kurumu Sözcüsü Mecid el-Şehri, ileri düzeydeki uzmanlığa ve küresel çapta lider teknolojik ekosisteme sahip Çin'in, Suudi Arabistan için yapay zeka ve veri hesaplama teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir ortak olduğunu söyledi.

El-Şehri kısa süre önce Xinhua ile yaptığı röportajda kurumun, Çin'in önde gelen şirketleri ve kurumlarıyla teknik ortaklıklar kurmak için çalıştığını belirtti.

El-Şehri, 2019 yılında kurulan kurumun, Suudi Arabistan'ın gelişmiş dijital altyapı geliştirmesini, nitelikli ulusal yetenekler yetiştirmesini ve küresel referans noktası haline gelen hükümet dijital çözümleri başlatmasını sağladığını belirtti.

Çin ile işbirliği konusuna değinen El-Şehri, kurumun veri merkezleri, bulut bilişim ve yapay zeka kapasitesi geliştirme alanlarında Huawei ve bulut bilişim, büyük veri analitiği ve yapay zeka platformlarında Alibaba Cloud gibi önde gelen Çinli şirketlerle teknik ortaklıklar kurmak için çalıştığını ifade etti.

El-Şehri, "Veri yönetimi ve yapay zeka etiği konusunda uzmanlık alışverişinin yanı sıra" bu tür bir işbirliğinin ulusal dijital altyapının geliştirilmesine, ileri teknolojilerin yerelleştirilmesine ve bilgi transferinin kolaylaştırılmasına katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Çin'in önerdiği Dijital İpek Yolu vizyonu hakkında konuşan El-Şehri, bunu iki dost ülke arasındaki bağlantıyı güçlendiren uluslararası bir çerçeve ve veri merkezleri, bulut bilişim ve yapay zeka uygulamaları alanlarında Çin'deki ve Asya'daki ortaklarla işbirliğini derinleştirme fırsatı olarak gördüklerini söyledi.

El-Şehri, söz konusu çerçevenin Suudi Arabistan'ın dijital altyapısını bölgesel ve uluslararası dijital sistemlerle bağlantılandırmaya ve krallığın veri ve yapay zeka için bölgesel bir merkez olarak konumunu güçlendirmeye de yardımcı olabileceğini belirtti.