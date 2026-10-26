Suudi Arabistan, Singapur'da petrol depolamayı 2027'nin ikinci yarısında planlıyor

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Suudi Arabistan'ın, Asya'daki enerji arzının güvenliğini sağlamak amacıyla 2027'nin ikinci yarısından itibaren Singapur'daki Jurong Kaya Mağaraları'nda ham petrol depolamayı planladığı bildirildi.

The Straits Times gazetesinde yer alan habere göre, Singapur Enerji ve Sanayi Bakanı Tan See Leng, Marina Bay Sands'te düzenlenen Singapur Uluslararası Enerji Haftası konferansının açılışında konuya dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Tan, konuşmasında, Suudi Arabistan ve Singapur'un Suudi ham petrolünün 2027'nin ikinci yarısından itibaren Jurong Kaya Mağaraları'nda depolanmasına yönelik bir girişimde bulunmayı planladıklarını söyledi.

Suudi Arabistan ile Singapur arasında 26 Ekim'de imzalanan bir enerji anlaşmasına işaret eden Tan, bu anlaşmanın Suudi ham petrolünün ülkedeki bir tesiste depolanmasına imkan tanıyacağını belirtti.

Küresel enerji piyasasındaki arz sıkıntılarına dikkati çeken Bakan Tan, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının küresel enerji akışında aksamaya yol açtığını ve Suudi Arabistan'a yönelik son saldırılar nedeniyle durumun daha da kötüleşebileceğini ifade etti.

Tan, gaz arzında ciddi aksama yaşanması halinde ülkenin bu rezervlerini kullanılabildiğini vurgulayarak "Her aksaklığı öngöremeyiz ancak Singapur'un bunlara hazırlıklı olmasını her zaman sağlayacağız." dedi.

Enerji kaynaklarında çeşitlilik

Singapur Enerji ve Sanayi Bakanı Tan, kısa vadede enerji güvenliğini yeni fosil yakıt ortaklıklarıyla çeşitlendirirken güneş enerjisi gibi düşük karbonlu seçeneklerin kullanımını da artıracaklarını aktardı.

Bakan Tan ayrıca ülkenin 2026'dan itibaren elektrik sistemini genişletmeye yönelik beş yıllık planının da 26 Ekim'de açıklandığını belirtti. Plan kapsamında 5 yeni enerji santrali, 7 yeni trafo merkezi ve daha fazla yer altı iletim kablosu inşa edilmesi öngörülüyor.

Enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 95'ini doğal gazla karşılayan Singapur, gazın yaklaşık yarısını ABD ve Avustralya gibi ülkelerden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak ithal ediyor.

Singapur, güneş enerjisi kapasitesini 2035'e kadar 4 gigavat tepe gücüne çıkarmayı planlıyor.

Jurong Adası'nın 150 metre altında bulunan tesisin toplam depolama kapasitesi 1,47 milyon metreküp.

Kaynak: AA