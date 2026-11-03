Suudi Arabistan'daki 2027 AFC Asya Kupası saldırılar nedeniyle ertelendi

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Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek 2027 AFC Asya Kupası, ev sahibi ülkeye yönelik saldırılar nedeniyle ertelendi.

Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, "Asya'nın en önemli futbol turnuvası olan ve 7 Ocak-5 Şubat 2027 tarihlerinde yapılması öngörülen organizasyonun 23 Aralık 2027-21 Ocak 2028 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor." bilgisi verildi.

Açıklamada, "AFC Asya Kupası Organizasyon Komitesi, bölgedeki gelişmelerden kaynaklanan olağanüstü koşullar, önemli lojistik zorluklar ve seyahat aksamaları nedeniyle milli takımlar için düzenlenen bu önemli turnuvanın yeniden planlanmasını onayladı. Turnuvanın yeni tarihleri, onay için FIFA'ya sunulacak." ifadeleri kullanıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve ülkenin diğer birçok bölgesine balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA