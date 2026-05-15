Suşehri Timur Karabal MYO'da bankacılık konulu söyleşisi düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu'nda bankacılık konulu söyleşisi düzenlendi.

Yüksekokulun konferans salonunda düzenlenen söyleşide, "Bankacılık Sektörü ve Kariyer Planlaması" konusu ele alındı.

Ziraat Bankası Suşehri Şube Müdürü Rıfat Başer, programda bankacılık mesleği, sektördeki güncel gelişmeler ve bankacılık kurum sınavları hakkında bilgi verdi.

Sektörde kariyer yapmanın avantajları, gerekli nitelikler ve çalışma koşulları üzerine değerlendirmelerde bulunan Başer, bankaların düzenlediği kurum içi sınav süreçleri ve bu sınavlara hazırlık aşamalarını da anlattı.

Program sonunda Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Tuğba Tülegen tarafından Başer'e teşekkür belgesi verildi.