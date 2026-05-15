Haberler

Suşehri Timur Karabal MYO'da bankacılık konulu söyleşisi düzenlendi

Suşehri Timur Karabal MYO'da bankacılık konulu söyleşisi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı meslek yüksekokulunda bankacılık sektörü ve kariyer planlaması konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu'nda bankacılık konulu söyleşisi düzenlendi.

Yüksekokulun konferans salonunda düzenlenen söyleşide, "Bankacılık Sektörü ve Kariyer Planlaması" konusu ele alındı.

Ziraat Bankası Suşehri Şube Müdürü Rıfat Başer, programda bankacılık mesleği, sektördeki güncel gelişmeler ve bankacılık kurum sınavları hakkında bilgi verdi.

Sektörde kariyer yapmanın avantajları, gerekli nitelikler ve çalışma koşulları üzerine değerlendirmelerde bulunan Başer, bankaların düzenlediği kurum içi sınav süreçleri ve bu sınavlara hazırlık aşamalarını da anlattı.

Program sonunda Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Tuğba Tülegen tarafından Başer'e teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Faruk Kara
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius Junior ve kız arkadaşı ayrıldı

Büyük aşk sadece 7 ay sürdü!
Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te