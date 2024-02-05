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Suşehri Belediyesi İşçilerine Yüzde 150 Zam Yapıldı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde, belediye bünyesinde bulunan şirket işçilerinin maaşlarına yüzde 150 zam yapıldı. Belediye ve Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan sözleşme kapsamında, belediye bünyesindeki sendikalı 32 işçinin toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Sosyal haklarla birlikte en düşük işçi maaşı yüzde 150 artışla net 37 bin 700 liraya çıkartıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, belediye bünyesinde bulunan şirket işçilerinin maaşlarına yüzde 150 zam yapıldı.

Belediye ve Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan sözleşme kapsamında, belediye bünyesindeki sendikalı 32 işçinin toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Sosyal haklarla birlikte en düşük işçi maaşı yüzde 150 artışla net 37 bin 700 liraya çıkartıldı.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Belediye olarak 2014 yılından bugüne kadar herkesin parasını gününde ödediklerini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"10 yıldan bugüne kadar çalışan hiçbir arkadaşımızın ücretini, ikramiyesini bir gün bile geciktirmedik. Maaşlar zamanında ödendi. Sendikaya bir kuruş aidat borcumuz da yok. 'Suşehri Belediyesine mal sattım, paramı alamadım mağdur oldum' diye kimse bir laf söyleyemez. Biz herkesin hakkını koruyarak, birinci sırada çalışanlarımız olmak üzere, kimseyi mağdur etmedik."

Hizmet-İş Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek ise Başkan Yüksel'e sözleşme için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hizmet İş Sendikası Suşehri Sivas Ekonomi Güncel Haberler

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