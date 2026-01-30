Haberler

Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, gençlerle bir araya geldi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, İstanbul'dan gelen gençlerle bir araya gelerek, ilçedeki istihdam projeleri hakkında bilgi verdi. Kayaoğlu, gençlerin doğdukları topraklarda kalmaları için yatırımcıları ilçeye davet etti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, İstanbul'dan gelen gençlerle bir araya geldi.

Belediye Aspasya Sosyal Tesisleri'nde Kayaoğlu tarafından düzenlenen programa, Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Kolları Başkanı Serkan Yeşilyurt ile yönetimi katıldı.

Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Suşehrili gençleri kış gezisi kapsamında ilçede ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise gençlerinin gurbete değil, kendi doğdukları topraklarda çalışmaları için yatırımcıları ilçeye davet ederek şunları kaydetti:

"İlçemizden dışarıya olan genç göçün tersine çevrilmesi konusunda çalışmalarımız iş adamlarıyla devam etmektedir. Bu doğrultuda gençlere yönelik projeler ve çalışmaları kararlılıkla sürdürmekteyiz. İlçemizde bulunan alabalık üretim tesis sahipleri tarafından alabalık işleme tesisi de açılacak. Tabi ki burada birçok kişiye istihdam sağlayacak. Ayrıca maden fabrikası açılacak, tüm hazırlıkları tamamlandı. Bunların hepsinde eleman ihtiyacı olacak. Bu nedenle gençlerimizin doğdukları bu topraklarda kalmalarını, gurbete gitmemelerini istiyoruz."

Gençler adına teşekkür konuşması yapan Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Kolları Başkanı Serkan Yeşilyurt da Yıldız ve Kayaoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
