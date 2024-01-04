Suruç'ta umut tohumları kursiyerlerine sertifika verildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde umut tohumları kapsamında temel tarım, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna katılanlara sertifika verildi.

Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilçede eğitim ve yayım faaliyetleri devam ediyor.

Umut tohumları kapsamında temel tarım, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursunda kursiyerlere verilen eğitimin ardından paydaş kurum Kızılay Toplum Merkezi ile kursiyerlere sertifikalar verildi.

Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, üretime ve üreticiye yönelik her türlü faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.