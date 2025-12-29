Haberler

Suriye'nin başkenti Şam'da yeni banknotların tanıtımı yapıldı

Suriye'nin Şam şehrinde düzenlenen törende, yeni banknotların tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yeni paraların ekonomik iyileşmeye katkıda bulunacağını ve eski banknotların kademeli olarak tedavülden kaldırılacağını açıkladı. Para değişim süreci 90 gün içinde tamamlanacak.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Konferanslar Sarayı'nda yeni Suriye banknotlarının tanıtım töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile devlet erkanı katılırken, ülkenin mevcut banknotlarının kademeli şekilde tedavülden kaldırılarak yeni paraya geçiş süreci başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Şara törendeki konuşmasında, yeni paraların değişiminin, önceki dönemin sona erdiğini ve modern bir sürecin başlangıcını temsil ettiğini söyledi.

Dünya genelinde para değişimi ve sıfırların kaldırılmasına ilişkin altı farklı tecrübe bulunduğunu kaydeden Şara bunların yarısının başarılı, yarısının ise başarısız olduğuna işaret ederek sürecin parasal açıdan hassas ve teknik bir boyutu bulunduğunu ifade etti.

Ekonomik iyileşmenin üretim artışı ve işsizlik oranlarının düşmesine bağlı olduğunu vurgulayan Şara, bankacılık sektörünün güçlendirilmesinin, büyümenin temel şartlarından biri olduğunu, bankaların ekonomi için damar işlevi gördüğünü belirtti.

Halka paniğe kapılmaması çağrısında bulunan Şara, eski banknotlardan hızlı şekilde kurtulma girişimlerinin yanlış olduğunu, tüm eski banknotların yeni parayla değiştirileceğini ve aceleci hareketlerin Suriye lirasının kurunu olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Yeni banknotların dolaşımı kolaylaştıracağını dile getiren Şara, alım-satım işlemlerini pratikleştireceğini, doların belirleyici rolünü azaltabileceğini ve uzun vadede ekonomiye güveni artırabileceğini ifade etti.

Para değişim süreci 90 gün içinde yapılacak

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri de törende yaptığı konuşmada, yeni banknotların ekonomik istikrar, şeffaflık ve para politikalarının yeniden yapılandırılması hedefleri doğrultusunda piyasaya sürüldüğünü söyledi.

Merkez Bankası'nın ulusal istikrarın temel direği olmayı hedeflediğini ifade eden Husri, "Paranın değerini değiştirmiyor, sadece sıfırları kaldırıyoruz." dedi.

İlk hedeflerinin prosedürleri sadeleştirmek ve halkın günlük hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Husri, ikinci hedefin ise para arzını kontrol altına almak ve piyasalarda fiili dolaşım değerini düzenlemek olduğunu kaydetti.

Yeni paraların dijital ödeme altyapısı ve bankacılık sistemi reformlarının önünü açacağını aktaran Husri, para değişiminin döviz kuruna doğrudan etki etmeyeceğini aksine halkı tekrar Suriye lirası kullanımına yönlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Para değişim sürecinin 90 gün içinde tamamlanacağını, ihtiyaç halinde sürenin uzatılabileceğini belirten Husri, geçiş döneminde fiyatlamaların hem eski hem yeni paralar üzerinden yapılacağını aktardı.

Husri ayrıca enflasyon artışı ya da fiyat yükselişi için bir zemin bulunmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
