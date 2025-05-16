Suriye ve BAE Arasında 800 Milyon Dolarlık Tartus Limanı Anlaşması
Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ile Tartus Limanı için 800 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, limanda çok amaçlı bir terminalin geliştirilmesini ve işletilmesini kapsıyor.
Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Tartus Limanı için 800 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.
Suriye Resmi Haber Ajansınının (SANA) haberine göre, Suriye Genel Limanlar ve Sınır Kapıları Kurumu, BAE merkezli bir şirketle 800 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.
Haberde, anlaşmanın, Tartus Limanı'nda çok amaçlı bir terminalin geliştirilmesi, yönetimi ve işletilmesini kapsayan bir yatırım olduğu bilgisi yer aldı.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel