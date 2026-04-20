Suriye ve Avusturya merkez bankası başkanları finansal ilişkilerin canlandırılmasını görüştü

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husariyye, Avusturya Merkez Bankası Başkanı Martin Kocher ile finansal ilişkilerin yeniden kurulması ve para transferlerinin başlatılması konularını ele aldı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Husariyye, Avusturya'nın başkenti Viyana'da mevkidaşı Kocher ile bir araya geldi.

Finansal ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve para transferlerinin ele alındığı görüşmede, ekonomik dijital dönüşüm, sınır ötesi ödeme sistemlerinin etkinleştirilmesi ve Suriye'de yatırım yapmak isteyen şirketlerin karşılaştığı, özellikle bankacılık işlemleriyle ilgili zorlukların aşılması konuları masaya yatırıldı.

