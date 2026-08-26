Suriye ile Suudi Arabistan ve Almanya'dan ekonomik işbirliği adımları

Suriye Gümrükler ve Limanlar İdaresi Başkanı Kuteybe Bedevi, Suriye- Suudi Arabistan İş Konseyi heyeti ile ekonomik ve lojistik işbirliğini geliştirme olanaklarını görüştü.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"de yer alan habere göre, Bedevi, başkent Şam'da Suriye-Suudi Arabistan İş Konseyi heyeti ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan'ın Şam Ticaret Ataşesi Faysal el-Kahtani'nin de katıldığı görüşmede, liman ve serbest bölgelerin yanı sıra lojistikle ilgili sektörlerdeki yatırım fırsatları ve ortak girişimlerin kurulması ele alındı.

Bedevi, Suriye limanları ve sınır geçişlerindeki mevcut altyapının geliştirilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılmasına yönelik planlarla ilgili bilgi verdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ilgi alanlarındaki sektörlerde yatırım ortaklıklarının genişletilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Öte yandan Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Almanya merkezli şirketlerin temsilcilerinin başkent Şam'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Suriyeli ve Alman temsilcilerin, teknoloji transferi ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin kurulması yönündeki fırsatları değerlendirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA