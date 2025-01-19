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Suriye’de Uyuşturucu Depoları Ele Geçirildi

Suriye’de Uyuşturucu Depoları Ele Geçirildi
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Suriye'de geçici hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi, devrik Beşşar Esed rejimine ait Lazkiye'deki uyuşturucu depolarından birini daha ele geçirdi. Uyuşturucu ticaretinin milyarlarca dolar kazancının olduğu belirtiliyor.

Suriye'de geçici hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi güçleri, devrik Beşşar Esed rejiminin Lazkiye ilindeki limanda bulunan uyuşturucu depolarından birini daha ele geçirdi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor.

İhbar üzerine harekete geçen, yeni hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi güçleri, Lazkiye'de deniz limanında captagon adlı uyuşturucu maddenin üretildiği ve sevkiyata hazır şekilde paketlendiği bir depoya daha ulaştı.

Genel Güvenlik İdaresinden Komutan Ebu Usama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu deposunun devrik lider Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasındaki 4. tümene bağlı olduğunu belirtti.

Ebu Usama, limanda devam eden arama faaliyetlerin ikinci gününde, captagon türü uyuşturucu hapların, ana kucağı, su pompası, elektik kablosu ve kahve tepsileri içine gizlendiğini dile getirdi.

AA ekibinin depoda yaptığı çekimde, gizlenen captagon türü uyuşturucu madde ve haplar görüntülendi.

Rejim uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde ediyordu

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti.

Mahir Esed'in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkeleri ve dünyaya sevk etti.

İngiliz hükümetinin tahminlerine göre Esed, captagon'un küresel üretiminin yüzde 80'inden sorumluydu. Küresel captagon ticaretinin yıllık değerinin 10 milyar doları bulduğu, devrilen Esed ailesinin yıllık karının ise 2,4 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

AA ekibi, 18 Ocak'ta da Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin Lazkiye ilindeki limanda bulunan ve Genel Güvenlik İdaresi güçleri tarafından ele geçirilen en büyük uyuşturucu depolarından birine ulaşarak, depo ve tırlar dolusu uyuşturucu madde ve gizlendiği eşyaları görüntülemişti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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