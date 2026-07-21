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Suriye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 111 artarak yılın ilk 6 ayında 3,5 milyonu geçti

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Suriye Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2026'nın ilk 6 ayında ülkeyi ziyaret eden turist sayısı geçen yıla oranla %111 artarak 3 milyon 520 bine ulaştı. Arap turist sayısı %107, diğer ülkelerden gelenler ise %448 arttı.

Suriye'yi 2026 yılının ilk yarısında ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111 artarak, 1 milyon 670 binden 3 milyon 520 bine yükseldi.

Suriye Turizm Bakanlığı İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 670 bin olan ziyaretçi sayısının yüzde 111 arttığı belirtildi.

Buna göre, farklı ülkelerden turist sayısı yüzde 448, Arap turist sayısı ise yüzde 107 yükselirken, yılın ilk 6 ayında Suriye'yi ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon 520 bine ulaştı.

Kurum yetkilileri, kaydedilen büyüme oranlarının Suriye'ye yönelik güvenin arttığını ve ülkeye olan bölgesel ve uluslararası talebin yükseldiğini gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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