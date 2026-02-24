Haberler

Suriye'de Elektronik Sigaralara Yasak

Güncelleme:
Suriye'de elektronik sigaraların üretimi, satışı ve kullanımı yasaklandı.

Şam Sağlık İşleri Müdürü Rıdvan es-Sevvak, Suriye resmi ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, elektronik sigaraların yol açtığı sağlık riskleri nedeniyle bu konuda kapsamlı bir yasak kararı alındığını belirtti.

Elektronik sigaraların üretimi, dolaşımı, satışı ve kullanımının yasaklandığını ifade eden Sevvak, söz konusu adımın, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplum sağlığını korumayı amaçladığını kaydetti.

Elektronik sigara kullanımının bazı akciğer hastalıklarıyla ilişkilendirildiğine dikkati çeken Sevvak, bu ürünlere kolay erişimin nikotin bağımlılığı riskini artırdığını ve kullanıcıların zamanla geleneksel sigaraya yönelmesine neden olabileceğini vurguladı.

Yasağa uymayanlara yönelik yaptırımlara da değinen Sevvak, ihlal tespit edilmesi halinde ürünlere el konulacağını, imha edileceğini ve işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

İlk ihlalde iş yerlerinin 3 gün süreyle kapatılacağını aktaran Sevvak, tekrarı durumunda kapatma süresinin artırılacağını ifade etti.

Yetkililerin, elektronik sigaraların yaygınlaşmasını önlemek amacıyla şehir genelinde denetimleri yoğunlaştırdığı belirtildi.

Son yıllarda Suriye'de elektronik sigara kullanımı özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşırken, bu ürünlerin başlangıçta geleneksel sigarayı bırakma aracı olarak sınırlı bir kesim tarafından kullanılırken zamanla daha geniş kitlelere ulaştığı dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
