Haberler

Suriye'de, Brezilya'dan gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığı, Lazkiye Limanı'nda Brezilya'dan gelen bir gemide bitkisel yağ tenekeleri içinde saklanan büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon, narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından yürütüldü.

Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin batısındaki Lazkiye Limanı'nda Brezilya'dan gelen bir gemide bitkisel yağ tenekelerine gizlenmiş büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Brezilya'dan gelen bir gemide yüksek miktarda kokain tespit ettiği bildirildi.

Uyuşturucunun, ismi açıklanmayan komşu bir ülkeye ulaştırılmak üzere bitkisel yağ tenekeleri içerisine profesyonelce gizlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

" Operasyon, titiz istihbari bilgiler ve saha takibi sonucunda gerçekleştirilmiştir. Sevkiyatın tamamı, limandan çıkışı yapılmadan önce ele geçirilmiştir. Güvenlik birimlerimiz, olaya karışan tüm faillerin tespiti ve caydırıcı yasal işlemlerin başlatılması için soruşturmayı ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir."

Açıklamada operasyonun, "uyuşturucu kaçakçılığı ağlarıyla mücadele, genel güvenliğin korunması ve uyuşturucu maddelerin yerel ve uluslararası pazarlara sızmasının önlenmesi çabaları" çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor.

AA ekibi, daha önce devrik Beşşar Esed rejiminin uyuşturucu depolarını ve tırlar dolusu uyuşturucu maddeleri görüntülemişti.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ - Güncel
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bagajı açan polisler şok geçirdi! İçinden onlarcası çıktı
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar
Serdal Adalı'dan canlı yayında transfer mesajı: Tarih verdi

Gecenin tek güzel haberini canlı yayında verdi
İtalya'dan İsrail'e nota

Sonunda Avrupa'nın sabrını taşırdı! Bir ülkeden İsrail'e nota