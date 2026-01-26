Suriye'de, Brezilya'dan gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin batısındaki Lazkiye Limanı'nda Brezilya'dan gelen bir gemide bitkisel yağ tenekelerine gizlenmiş büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Brezilya'dan gelen bir gemide yüksek miktarda kokain tespit ettiği bildirildi.

Uyuşturucunun, ismi açıklanmayan komşu bir ülkeye ulaştırılmak üzere bitkisel yağ tenekeleri içerisine profesyonelce gizlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

" Operasyon, titiz istihbari bilgiler ve saha takibi sonucunda gerçekleştirilmiştir. Sevkiyatın tamamı, limandan çıkışı yapılmadan önce ele geçirilmiştir. Güvenlik birimlerimiz, olaya karışan tüm faillerin tespiti ve caydırıcı yasal işlemlerin başlatılması için soruşturmayı ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir."

Açıklamada operasyonun, "uyuşturucu kaçakçılığı ağlarıyla mücadele, genel güvenliğin korunması ve uyuşturucu maddelerin yerel ve uluslararası pazarlara sızmasının önlenmesi çabaları" çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor.

AA ekibi, daha önce devrik Beşşar Esed rejiminin uyuşturucu depolarını ve tırlar dolusu uyuşturucu maddeleri görüntülemişti.