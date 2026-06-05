İç savaşta bacaklarını kaybeden Suriyeli basketbolla hayata tutundu

Suriye'de, rejim saldırısında iki bacağını kaybettikten sonra hayata basketbolla tutunmaya çalışan Yaser Sirevil, savaşın izlerine rağmen, tekerlekli sandalye basketbolunda gösterdiği azimle takım arkadaşlarına ve çevresine umut aşılıyor.

Bir dönem gönüllü sivil savunma ekibi Beyaz Baretliler'de kurtarma görevlisi olarak çalışan Sirevil, Duma'da rejim güçlerine ait savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda ağır yaralandı.

Tedavi sürecinde iki bacağını kaybeden Sirevil, yaşadığı zorlu dönemin ardından 2018 yılında sporla tanıştı.

Tekerlekli sandalye basketbol takımında oynamaya başlayan Sirevil, sporun gücüyle hem psikolojik hem de bedensel olarak yeniden hayata tutundu.

Takımıyla uluslararası turnuvalara hazırlanan Sirevil, "Engel zihindedir, bedende değil" diyerek, azmin gücünü göstermeye çalışıyor.

"Bize güç veren şey irade"

Basketbol oyuncusu 28 yaşındaki Yaser Sirevil, "2016 yılında Esed rejimi saldırılarında evimin yakınlarında hava saldırılarında yaralandım iki bacağımı kaybettim." dedi.

2018'de sporun yaşamında yeni bir sayfa açtığını belirten Sirevil, "Spor benim için başarının başlangıcı oldu. Aynı zamanda yüksek iradenin bir göstergesi. Kaptanımızın, antrenörümüzün ve bu takımı kuran Hedef Derneği'nin büyük emeği var." ifadelerini kullandı.

Doğu Guta'daki engellilerden oluşturulan takımın yıllardır birlikte mücadele ettiğini anlatan Sirevil, basketbolun kendisine yalnızca fiziksel değil, psikolojik açıdan da güç verdiğini dile getirdi. Sirevil, "Spor bir hayattır. Öncelikle insanı psikolojik olarak rahatlatıyor. Biz engelli bireyler günün büyük bölümünü tekerlekli sandalyede geçiriyoruz. Spor hem bedeni hem de ruhu rahatlatıyor." diye konuştu.

Karşılaşmalarda büyük bir motivasyonla mücadele ettiklerini belirten Sirevil, "Nerede oynarsak oynayalım Suriye'yi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Bize güç veren şey irade." dedi.

Suriye yönetimden engelli bireylerin ihtiyaçlarına daha fazla önem verilmesini beklediklerini ifade eden Sirevil "Özel gereksinimli kişilerin hak ettikleri desteği almalarını umuyoruz. Engel zihindedir, bedende değil." şeklinde konuştu.