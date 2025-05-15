ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? Nihayet son noktayı koydular
Putin İstanbul'a gelmiyor

Putin, "İstanbul" ile ilgili kararını verdi
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD'den sürpriz adım! Türkiye'ye füze satışını onayladılar
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Ülkemiz Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Sürecine Girdi

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Ülkemiz Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Sürecine Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesinin kalkınma ve yeniden yapılanma sürecine girdiğini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesinin kalkınma ve yeniden yapılanma sürecine girdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye'de ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Suriye'nin trajik bir dönemden geçerek kalkınma ve yeniden yapılanma sürecini başlattığını belirten Şara, "Bugün Suriye'nin modern kalkınmasının başlangıcıdır. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Suriye halkına verdiği uzun süreli destekten dolayı teşekkür eden Şara, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettim. 14 yıldır halkımızın yanında duran, devlet olarak büyük bir yükü omuzlayan bir lider. Milyonlarca Suriyeliyi misafir etti. Kendisinde sevgiyi, dostluğu ve Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için tam bir kararlılık gördüm." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde Suriye'nin yatırım ortamını güçlendirmeyi ve dış müdahalelere karşı ulusal birlik temelinde ilerlemeyi hedeflediklerini vurgulayan Şara, "Bu bağlamda Suriye, yatırım ortamını güçlendirme, ekonomik mevzuatı geliştirme, yerli ve yabancı sermayeyi yeniden yapılandırma ve kalkınma süreçlerini etkin kılacak tüm kolaylıkları sağlama taahhüdünü yineler. Yurt içindeki ve dışındaki tüm Suriyeli yatırımcıları, Arap kardeşlerimizi, Türk dostlarımızı ve dünyanın dört bir yanındaki dostları çeşitli sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Suriye'ye destek veren ülke ve liderlerine teşekkür eden Şara, şunları kaydetti:

"Suriye size söz veriyor. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak. İyilikle uzanan her ele vefa gösterecek. Artık Suriye, nüfuz çatışmalarının sahası olmayacak. Dış müdahalelerin hedefi haline gelmeyecek. Suriye'nin bölünmesine izin verilmeyecek. Eski rejimin bölücü anlatılarına geçit verilmeyecek. Suriye, tüm Suriyelilerindir. Suriye, tüm inanç ve etnik gruplardan halkındır. Bu mübarek topraklarda yaşayan herkesindir."

Şara'nın konuşmasının ardından İdlib, Humus, Şam, Hama ve Lazkiye'de halk, destek gösterileri yaptı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...

Özel'den skandal çıkış: İkisini birden yuhalayın anasını...
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi

Galatasaray kazandı, Süper Lig'in o ekibi Avrupa'yı garantiledi
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.