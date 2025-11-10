Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, IMF Başkanı Georgieva ile Görüştü

Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile Washington'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'nin kalkınma ve ekonomik gelişim çabalarına destek olabilecek işbirliği imkanları masaya yatırıldı. Şara'nın, ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şara ve Georgieva, Washington'da IMF merkezinde bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Suriye ile IMF arasında ülkenin kalkınma ve ekonomik gelişim çabalarını desteklemeye yönelik olası işbirliği alanları ele alındı.

ABD'ye giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
Haberler.com
