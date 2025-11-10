Suriye Cumhurbaşkanı Şara, IMF Başkanı Georgieva ile Görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şara ve Georgieva, Washington'da IMF merkezinde bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Suriye ile IMF arasında ülkenin kalkınma ve ekonomik gelişim çabalarını desteklemeye yönelik olası işbirliği alanları ele alındı.

ABD'ye giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.