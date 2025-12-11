Haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin yaptırım yasasının kaldırılması için yapılan oylamadan memnunuz

Güncelleme:
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırma oylamasını olumlu buldu. Bu adımın, Suriye ve ABD arasında güvenin yeniden tesis edilmesi ve ekonomik fırsatların yeniden doğması açısından önemli olduğu belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisinin "Sezar Yasası" olarak bilinen yaptırımların Ulusal Savunma Bütçesi kapsamında yürürlükten kaldırılmasına yönelik yaptığı oylamayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın vizyonu çerçevesinde son aylarda Suriye hükümeti ile ABD arasında yürütülen yapıcı diplomatik temasların "doğrudan bir sonucu" olduğu belirtildi.

Açıklamada, oylamanın, iki ülke arasında güvenin yeniden tesis edilmesi ve yeni işbirliği kanallarının açılması açısından "önemli bir dönüm noktası" niteliği taşıdığı kaydedildi.

Bu gelişmenin, uzun yıllardır yaptırımlar nedeniyle kaybedilen ekonomik fırsatların yeniden oluşmasına ve Suriye ekonomisinin toparlanmasına katkı sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, Temsilciler Meclisi kararının, gelecek hafta ABD Senatosu'nda yapılması beklenen oylama ile birlikte ithalat süreçlerinde iyileşmeye, temel ihtiyaç maddeleri ile tıbbi malzemelerin temininde artışa ve yeniden imar projeleri için gerekli koşulların oluşmasına zemin hazırlayacağı ifade edildi.

Sezar Yasası yürürlükten kalkıyor

2026 ABD savunma bütçesinde en dikkati çeken unsurlardan biri, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptal edilmesi oldu.

Bu yılki metne eklenen düzenleme, tasarının yasalaşmasıyla birlikte Sezar Yasası'nın resmen yürürlükten kalkması anlamına geliyor.

Tasarıda, yaptırımların kaldırılması bazı şartlara dayandırılırken, bu kapsamda ABD Başkanı'nın konuya ilişkin ilk raporunu 90 gün içinde, ardından 4 yıl boyunca her 180 günde bir olmak üzere ilgili Kongre komitelerine sunması öngörülüyor.

Sezar Yasası, Beşşar Esed yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.

Sezar yaptırımlarını da kapsayan 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, Senato'da da kabul edilmesinin ardından Beyaz Saray'a gönderilecek; ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yürürlükten kalkacak.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
