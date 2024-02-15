Üye Girişi
Haberler

Super Bowl Kutlamasında Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 10 Yaralı

Güncelleme:

ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kansas City polisi, kutlamaya katılan en az 10 kişinin silahla vurularak yaralandığını kaydetti.

ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kansas City polisi, Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişinin dağıldığı sırada çok sayıda silah sesinin duyulduğunu belirtti.

Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah seslerinin işitildiğini aktaran polis, kutlamaya katılan en az 10 kişinin silahla vurularak yaralandığını kaydetti.

Kansas City İtfaiye Birimi, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen silahlı 2 zanlıyı gözaltına alan polis soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Kansas City Soruşturma Gözaltı Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri hangileridir (15 Şubat Perşembe Survivor SON BİLEN cevapları)? Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ne veda etti mi 2024? 15 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Rüyada diş fırçalamak ne demek? Rüyada dişleri fırçalamak ne anlama gelir? Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde burun tıkanıklığına doğal çözüm! Bebeklerin burun tıkanıklığı nasıl açılır? Rüyada birini öldürmek ne demek? Rüyada birisini öldürmek ne anlama gelir? Reflü belirtileri nelerdir? Reflü nasıl anlaşılır? 15 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Deniz Üstü Köpürür! Deniz Üstü Köpürür şarkı sözleri! Deniz Üstü Köpürür akor! Rüyada makas görmek ne demek? Rüyada başkasının elinde makas görmek nedir? Rüyada demir makas görmek ne anlama gelir? 15 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 15 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title