Sungurlu'da İçme Suyu Altyapısı 2026'ya Kadar Yenilenecek

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçedeki 212 kilometrelik içme suyu hattının 2026 sonuna kadar yenilenmesini planladıklarını bildirdi.

Dere, yaptığı yazılı açıklamada, geçmiş dönemlerden kalma 165 milyon lira tutarındaki SGK borcunu ödedikten sonra altyapı yatırımlarına yöneldiklerini belirtti.

İlk olarak 212 kilometre uzunluğundaki içme suyu ishale hattında çalışma başlattıklarını aktaran Dere, "Sungurlu Belediyesi olarak ilçenin en büyük sorunlarından biri olan içme suyu altyapı sorununu çözmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Asbestli boruların değiştirildiği ve abone bağlantısının tamamlandığı 37 kilometrelik hattın ardından, 47 kilometrelik içme suyu isale hattının daha yenilenmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Toplam 212 kilometrelik asbestli borular değiştirilecek." ifadelerini kullandı.

Bu yatırım için kredi ve hibe desteklerinden yararlanacaklarını bildiren Dere, şunları kaydetti:

"47 kilometrelik içme suyu isale hattı bu yaz sonuna kadar yenilenecek. Allah'ın izniyle İller Bankası'ndan yaklaşık 250 milyon lira civarında kredi ve hibe destekleriyle sağlamayı planlıyoruz. 212 kilometrelik içme suyu isale hattımızın tamamını 2026 sonuna kadar yenileyip Sungurlu'muzu asbestli borulardan ve özellikle kayıp kaçaklar nedeniyle bugüne kadar yaşadığı su sorunundan kurtaracağız. Sungurlu'muza hayırlı olsun."