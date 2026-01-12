Sungurlu Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Sungurlu Belediyesinde, Mahalli İdareler İşveren Sendikası (MİS) ile Belediye-İş Sendikası iş birliğinde, 2 yıl süreyle geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyede görev yapan daimi işçiler ile şirket personelini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, sendika temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından karşılıklı mutabakatla imza altına alındı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ile Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen tarafından imzalanan sözleşme kapsamında, daimi işçiler ve şirket personelinin sorumluluk ücretleri ile yevmiyelerinde iyileştirmeye gidildi. Ayrıca personelin "Aile yılı" çerçevesinde bayram yardımı, askerlik yardımı, evlilik yardımı ve yeni doğan çocuk yardımı gibi sosyal hakları artırılarak güvence altına alındı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Dere, sözleşmenin çalışma barışını ve kurumsal huzuru esas alan bir anlayışla hazırlandığını belirtti.

Sözleşmenin 2 yıl geçerli olacağını kaydeden Dere, toplu iş sözleşmesinin belediyeye ve çalışanlara hayırlı olmasını temenni etti.