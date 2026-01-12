Haberler

Sungurlu Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sungurlu Belediyesinde, MİS ve Belediye-İş Sendikası iş birliğiyle daimi işçiler ve şirket personelini kapsayan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile yevmiyelerde iyileştirme ve sosyal hakların artırılması hedefleniyor.

Sungurlu Belediyesinde, Mahalli İdareler İşveren Sendikası (MİS) ile Belediye-İş Sendikası iş birliğinde, 2 yıl süreyle geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyede görev yapan daimi işçiler ile şirket personelini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, sendika temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından karşılıklı mutabakatla imza altına alındı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ile Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen tarafından imzalanan sözleşme kapsamında, daimi işçiler ve şirket personelinin sorumluluk ücretleri ile yevmiyelerinde iyileştirmeye gidildi. Ayrıca personelin "Aile yılı" çerçevesinde bayram yardımı, askerlik yardımı, evlilik yardımı ve yeni doğan çocuk yardımı gibi sosyal hakları artırılarak güvence altına alındı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Dere, sözleşmenin çalışma barışını ve kurumsal huzuru esas alan bir anlayışla hazırlandığını belirtti.

Sözleşmenin 2 yıl geçerli olacağını kaydeden Dere, toplu iş sözleşmesinin belediyeye ve çalışanlara hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor

Eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi

3,5 milyar TL'lik vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah...
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek