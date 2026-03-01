Haberler

Sungurlu Belediyesi vatandaşları iftarda ağırladı

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Mahmut Atalay Spor Salonu'nda düzenlenen iftar programında, ramazanın bereketini ve kardeşlik ruhunu ilçe halkıyla paylaşmanın mutluluğunu dile getirdi. İftara katılanlar oruçlarını açtı.

Sungurlu Belediyesi vatandaşları iftarda ağırladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Mahmut Atalay Spor Salonu'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın bereketini ve kardeşlik ruhunu ilçe halkıyla paylaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Belediye olarak hayata geçirilen projelerle Sungurlu'yu daha modern, daha yaşanabilir ve geleceğe güvenle bakan bir şehir haline getirmeye çalıştıklarını belirten Dere, "Yüce Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları ve tüm ibadetlerimizi kabul buyursun." dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar oruçlarını açtı.

İftar programına MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, İskilip Kaymakamı Mutlu Köksal, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da katıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali
