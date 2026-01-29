Haberler

SunExpress filosuna 4 yeni Boeing 737-8

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Ocak ayında filosuna dört adet yeni Boeing 737-8 uçağı kattı. Yeni uçaklar, gelişmiş motor teknolojileri ile yakıt tüketimini azaltarak daha çevre dostu bir seyahat deneyimi sunacak.

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, büyüme ve filo planları kapsamında Ocak ayında dört adet Boeing 737-8 uçağını daha filosuna kattı.

Seattle'daki Boeing tesislerinden teslim alınan TC-SLD, TC-SLC, TC-SLE, TC-SLF tescilli uçakların teslimatları sırasıyla 9, 13, 14 ve 27 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Filoya katılan son uçak, yakıt ikmali için yapılan planlı duraklamanın ardından 29 Ocak'ta Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. TC-SLF'nin Şubat ayının ilk haftası operasyona başlaması planlanıyor. Havayolu şirketi 2025 yılında 5 adet Boeing 737-8 teslim almıştı. Ocak ayında teslim alınan dört yeni uçakla birlikte bugüne kadar siparişlerden filoya katılan uçak sayısı 23'e ulaştı. Filoya katılan yeni Boeing 737-8 uçakları, önceki nesil modellere göre gelişmiş motor teknolojileri sayesinde yakıt tüketimi ve emisyonlarda azalma sağlarken, daha sessiz ve modern kabin tasarımıyla yolculara daha konforlu ve çevre dostu bir seyahat deneyimi sunuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
