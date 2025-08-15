Suluova'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Düzenlendi

Suluova İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 2025 Yılı Yaz Kur'an Kurslarının kapanış programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen programa katılan herkese teşekkür eden İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, 157 cami ve Kur'an Kursu'nda, yaklaşık 3 bin öğrencinin katılımıyla, 150 din görevlisi ve eğitmenler eşliğinde 30 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasında 7 hafta boyunca Yaz Kur'an Kursları düzenlendiğini söyledi.

Allah, Peygamber ve Kur'an inancı ile temel dini öğretilerin ilk adımının Kur'an kursları ve camilerde başladığını ve bu kursların bir şuur kazandırmak için oldukça önemli olduğunu ifade eden Kaya;

"Kurslarda milli, manevi ve ahlaki gelişimine katkı sağlayacak Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgisi derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezanı güzel okuma, hadis ezberleme yarışması, bilgi yarışması, futbol turnuvaları, seminerler, piknik ve geziler gibi çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler tertip ettik. Çocuklarımız için oldukça verimli bir dönem geçirdik" diye konuştu.

Daha sonra, bilgi ve spor yarışmalarında dereceye giren takım ve öğrencilere kupa, madalya ve ödülleri verilerek tebrik edildi.

