Suluova'da minik futbolcular, Filistinli çocuklara destek için pankart açtı

Suluova'da minik futbolcular, Filistinli çocuklara destek için pankart açtı
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Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ilkokullar arası futbol turnuvası finalinde, takımlar müsabakaya "Gök yüzü tanık, biz de şahidiz, Gazzeli çocuklar yalnız değilsiniz" yazılı pankartla çıktı.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ilkokullar arası futbol turnuvası finalinde, takımlar müsabakaya "Gök yüzü tanık, biz de şahidiz, Gazzeli çocuklar yalnız değilsiniz" yazılı pankartla çıktı.

Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi futbol sahasında 16 takım ve 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada finale kalan TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu ile Mehmet Bilgili İlkokulu karşılaştı.

TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu rakibini 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Final maçı öncesi yapılan seremonide her iki takımda, "Gökyüzü tanık, biz de şahidiz: Gazzeli çocuklar yalnız değilsiniz" yazılı pankartla maça çıktı.

Müsabaka öncesi bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, bu organizasyonun, çocukların sadece sportif becerilerini değil, aynı zamanda takım ruhunu, dostluğu ve centilmenliği pekiştirmeleri adına büyük önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
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