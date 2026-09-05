Suluova'da kanola üretimine yasak kalktı

Amasya'nın Suluova ilçesinde kanola, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen havza bazlı ürün planlaması kapsamına dahil edildi.

Suluova Ziraat Odası Başkanı Savaş Üçok, AA muhabirine, ilçede uzun süredir ekimine izin verilmeyen kanolanın yeniden üretim planlamasına alınması için Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Üreticilerden gelen talepler doğrultusunda çalışma yürüttüklerini belirten Üçok, "Ziraat Odası olarak harekete geçerek Tarım Bakanlığı nezdinde yürüttüğümüz çalışmalarla bu yasağı esnetmeyi başardık. Alınan yeni kararla birlikte ilçemiz çiftçileri, ceza riskiyle karşılaşmadan üretim planlamalarını pazar talebine göre yapabilecek." dedi.

Kanolanın özellikle kuru tarım yapılan arazilerde buğday, arpa, yulaf, tritikale ve çavdar gibi ürünlere alternatif olabileceğini ifade eden Üçok, ürünün münavebede kullanılabileceğini kaydetti.

Üçok, Amasya'daki deneme ekimlerinde kanolada dekar başına 400 kilograma varan verim elde edildiğini belirterek, ürünün yüksek yağ oranı nedeniyle yemeklik yağ ve biyodizel üretiminde değerlendirildiğini anlattı.

Kanola üretiminin bitkisel üretim destekleri kapsamında destekleneceğini aktaran Üçok, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin ilgili şartları sağlamaları halinde desteklerden yararlanabileceğini ifade etti.

Kanolanın Suluova'da üretim planlamasına dahil edilmesinin üreticilere yeni bir seçenek sunduğunu dile getiren Üçok, "Kuru tarım arazilerinde buğday, arpa, yulaf, tritikale ve çavdar ürünlerinde münavebe uygulanmaması, kanola bitkisini üreticilerimiz açısından önemli bir alternatif ürün haline getiriyor. Yasağın kalkması ve desteklerin başlamasıyla birlikte önümüzdeki sonbahar ekim döneminde Suluova'da kanola üretiminde büyük bir artış bekleniyor." diye konuştu.

Kaynak: AA