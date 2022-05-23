SULTANGAZİ'DE İKİ FARKLI KAZA KAMERADA - Haberler

SULTANGAZİ'de sürücülerin ölümden döndüğü 2 farklı trafik kazası kameralara yansıdı.

İlk kaza dün gece saatlerinde Arnavutköy-Sultangazi yolu Sultançiftliği Mahallesi'nde oldu. Sürücüsünün yolda makas atarak ilerlediği minibüs, seyir halindeki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü ölümden dönerken, kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün makas attığı minibüsün motosiklete çarptığı, motosiklet sürücüsünün motosikletle birlikte yere düştüğü görülüyor. Kaza öncesi motosiklet sürücüsünün sola sinyal verdiği ancak sağ şeride girmeye çalıştığı da kameraya yansıyor.

ARA SOKAKTA YAŞANAN KAZA KAMERADA

Görüntü dökümü

-Ara sokaktan yaşanan kazanın görüntüleri

Demirören Haber Ajansı / Güncel